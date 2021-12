Acidente entre carreta e caminhão deixa ferido em BR-242

No final da tarde desta quarta-feira, 24, um acidente envolvendo uma carreta e um caminhão deixou o condutor de um dos veículos com ferimentos na BR-242, trecho do município de Itaberaba (278 quilômetros de distância de Salvador).

Segundo o portal Itaberaba Notícias, a carreta, que transportava uma carga de soja, colidiu com o caminhão que transportava café. Com o impacto, a parte frontal do caminhão foi destruída e o condutor ficou preso nas ferragens.

A vítima foi socorrida pela equipe de bombeiros do local e teve apenas leves escoriações.

