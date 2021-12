Acidente entre caminhão e micro-ônibus deixa cinco mortos na BR-324

Uma colisão entre um caminhão e um micro-ônibus deixou cinco mortos na noite desta segunda-feira, 8. O acidente ocorreu em Candeal, no KM 464 da BR-324, por volta das 20h30.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista e um passageiro do micro-ônibus morreram no local, outras três vítimas não resistiram aos ferimentos no hospital. Treze pessoas foram encaminhadas ao Hospital Dr. Lauro Costa Falcão, localizado em Riachão do Jacuípe.

Segundo informações iniciais, os ocupantes do micro-ônibus trabalham para a Prefeitura Municipal de Capela do Alto Alegre. Através de uma publicação no Facebook, a prefeitura lamentou a tragédia em nome do prefeito Claudinei Novato e declarou luto oficial de três dias. As repartições públicas estarão fechadas nesta terça-feira, 9, e as aulas suspensas.

