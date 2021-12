Acidente entre automóvel e carreta deixa 2 mortos na BR-110

Um acidente envolvendo um automóvel e uma carreta deixou duas pessoas mortas por volta de 12h deste domingo, 31, no município de Inhambupe (a 138 Km de Salvador). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu na altura do Km 272 da BR-110, e as vítimas que vieram a óbito estavam no automóvel.

Ainda segundo a PRF, equipes do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o local do acidente para retirar um dos corpos que ficou preso às ferragens. Outro corpo foi arremessado do veículo no momento do acidente e ficou jogado no meio da rodovia.

Não há informações sobre o estado de saúde do condutor da carreta.

O veículo ficou totalmente destruído. Foto do leitor | Cidadão Repórter

