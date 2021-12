Acidente em cratera mata ao menos duas pessoas na BR-325

Uma cratera causou o acidente de dois veículos na BR-325, nas proximidades da cidade de Uauá, no norte do estado (a 438 quilômetros de Salvador). O acidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira, 20.

Um bueiro cedeu depois das chuvas que aconteceram entre a noite de quinta e às 2h da manhã desta sexta-feira, 20, obstruindo a pista. Entre às 4h e às 5h desta sexta, um caminhão caiu dentro da cratera e um carro modelo Gol bateu no barranco e capotou.

O motorista do caminhão não sobreviveu ao acidente e, por volta das 12h40, seu corpo ainda estava preso nas ferragens. A polícia técnica aguarda a chegada dos bombeiros para retirar o caminhão do buraco.

Das três pessoas que estavam no Gol, apenas uma foi encontrada: Bianca Ferreira de Abreu, 22 anos, que era namorada do condutor do veículo. Seu corpo foi localizado a 2 quilômetros do local do acidente, no Rio Vaza-Barris, segundo o Batalhão da Polícia Miltar de Uauá.

A polícia estuda a possibilidade de que o motorista estava bebendo, já que eles encontraram garrafas de bebidas dentro do carro. Testemunhas disseram tê-lo visto em um bar momentos antes do acidente.

"O asfalto da pista foi construído recentemente e a engenharia não fez um estudo minucioso do local", disse o cabo Carlos Alberto da Polícia Militar de Uauá. Ainda, segundo ele, seriam necessários um maior número de manilhas de bueiro para conter o volume de água que passa no córrego. "A água começou a passar por cima do asfalto que não aguentou", disse.

Um transeunte que caminhava no local avistou a cratera momentos antes do acidente e foi até o batalhão para relatar. Os acidentes ocorreram durante o intervalo de tempo que a polícia se encaminhava ao local para averiguar a situação da pista.

adblock ativo