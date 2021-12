Acidente deixa uma pessoa morta na Avenida Paralela

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa morta na manhã desta segunda-feira, 9, em frente ao Shopping Paralela, na Avenida Paralela, em Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) o acidente ocorreu no sentido aeroporto, quando um carro atropelou a vitima, ainda não identificada. O Serviço de Atendimento Móvel (Samu) chegou a ser acionado, mas a vitima não resistiu e morreu no local.

Por conta do acidente, o trânsito ficou lento no região.

