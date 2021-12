Acidente deixa uma pessoa morta e outra ferida em Conquista

Uma pessoa morreu e outra teve ferimentos graves em um acidente entre carro de passeio e caminhão. O caso ocorreu na noite desta segunda-feira, 15, na Rodovia Santos Dumont, no KM 866, em Vitória da Conquista (a 518 quilômetros de Salvador).

Segundo o Blog do Anderson, o acidente ocorreu por volta das 20h35. O 7º Grupamento de Bombeiros Militar foi acionado para retirar as vítimas das ferragens. No local também esteve uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o resgate da ViaBahia.

Uma das vítimas foi levada à uma unidade de saúde de Conquista. O corpo de um homem envolvido no acidente foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica e levado ao Instituto Médico Legal. A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal.

Caminhão também ficou danificado

