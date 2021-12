Acidente deixa um morto e cinco feridos na BR-135

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou um morto e cinco feridos, por volta das 6h deste sábado, 9, na BR-135, entre os municípios de Barreiras e São Desidério, no oeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor de um dos veículos entrou pela contramão e colidiu frontalmente com o outro carro.

Antônio Carlos Barbosa dos Santos, 34 anos, natural de Baianópolis, não resistiu a batida e morreu no local. As outras vítimas, duas do mesmo carro onde estava Antônio Carlos e as outras três do outro veículo, tiveram ferimentos leves e foram socorridas para hospitais próximos ao local do acidente.

Não há informações sobre o estado de saúde delas. O corpo do homem foi conduzido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT) ao Instituto Médico Legal (IML).

Ainda de acordo com a PRF, o motorista que invadiu a pista contrária, provocando o acidente, abandonou o veículo no local e fugiu. Ele está sendo procurado.

Acidente aconteceu entre as cidades de Barreiras e São Desidério (Foto: Reprodução | Blog Braga)

adblock ativo