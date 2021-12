Acidente deixa um morto e cinco feridos em Medeiros Neto

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas após um carro modelo Uno capotar e cair em uma ribanceira na BA-994, entre as cidades de Medeiros Neto e Vereda. O acidente foi na madrugada deste sábado, 9.

De acordo com o site Medeiros Dia a Dia, um jovem de 24 anos, de prenome Edirlei, morreu após ser arremessado para fora do veículo. Outro rapaz ficou preso às ferragens, mas foi socorrido e levado em estado grave ao Hospital Municipal de Medeiros Neto.

As vítimas saíram de uma festa quando o motorista do veículo teria perdido o controle da direção. Ainda segundo o site Medeiros Dia a Dia, Reinan Silva, que foi um dos sobreviventes, relatou que ele e os amigos seguiam em direção a Vereda (a 750 Km de Salvador). Ainda de acordo com ele, o motorista teria ingerido bebida alcoólica na festa e havia ignorado os pedidos para reduzir a velocidade

Ainda conforme uma das vítimas, Edirlei pediu para dirigir, mas o condutor não permitiu. O corpo do rapaz foi levado ao IML de Teixeira de Freitas. Os outros ocupantes do Uno acabaram socorridos pelo Samu ao Hospital Municipal de Medeiros Neto.

