Acidente deixa um morto de três feridos em Luís Eduardo

Um acidente entre um caminhão e um carro de passeio deixou um morto e três feridos na BR-242, no setor industrial de Luis Eduardo Magalhães. Na manhã deste domingo, 27, um caminhão invadiu a pista oposta e bateu de frente com um carro de passeio.

Com o impacto, o veículo capotou, causando a morte do motorista e ferimentos em duas mulheres e uma criança, segundo informações da 5ª Companhia do 10º Batalhão de Polícia Militar de Luís Eduardo Magalhães. O motorista foi detido e será submetido ao teste do bafômetro.

De acordo com informações do Blog Braga, o motorista do carro se chamava Elvanio de Oliveira, de 39 anos. No carro ainda estavam sua filha, de 9 anos, sua esposa, Emília Alecrim, de 25 anos, e a sogra do motorista, não identificada. As feridas foram socorridas pelo SAMU e levadas para a Unidade de Pronto Atendimento da região. Não há mais informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. O corpo de Elvanio de Oliveira foi encaminhado para o IML de Barreiras.

