Acidente deixa três mortos e um ferido na BR-101

Um grave acidente deixou três mortos e uma criança ferida nesta sexta-feira, 17, na BR-101, no município de Arataca (distante a 505 km de Salvador). Uma pickup modelo Chevrolet S10, com placa de São Paulo, bateu de frente com um caminhão, por volta das 4h da madrugada, informou a polícia local.

Segundo o site Radar Noticias, as vítimas são João Edvan Ribeiro de Souza, de 46 anos, sua filha Kelen de Araujo Souza, 17, e Guilherme Rebouças da Silva,19. A criança foi levada para o Hospital Manoel Novaes.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Itabuna.

