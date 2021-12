Acidente deixa três mortos e sete feridos

Três pessoas morreram e sete ficaram feridas após dois carro colidirem no Km 891 da BR-101, próximo ao município de Teixeira de Freitas, que fica a cerca de 800 km de Salvador. A colisão aconteceu na manhã deste domingo (6), segundo informações do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente teria acontecido após o veículo modelo Honda Civic, tentar uma ultrapassagem proibida e colidir de frente com um Prisma que vinha em sentido oposto da via.

Segundo o site de notícias Sul Bahia News, os três mortos, uma idosa de 63 anos identificada como Maria Marta Caetano Gomes, Flávio José Gomes, de 44 anos e João Vitor Gomes, de 11 anos eram da mesma família. Os outros sete feridos ficaram presos às ferragens e foram resgatados com a ajuda do Corpo de Bombeiros. Eles foram socorridas por uma ambulância do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para hospitais da região.

Os corpos foram levados para o Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas. Os corpos das vítimas fatais foram levados para o Departamento de Polícia Técnica de Teixeira de Freitas, onde serão necropsiados e em seguida liberados aos familiares.

