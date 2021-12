Acidente deixa três mortos e nove feridos na BR-349

Um acidente envolvendo dois veículos deixou três mortos na BR-349, próximo ao município de Correntina, na sexta-feira, 16. Nove pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 10 anos, As informações são do Blog do Sigi Vilares,

Um veículo de passeio de modelo Fiesta, cor preta, com placa de Brasília, colidiu com uma van, de placa de Uburana/BA, que transportava 11 pessoas.

Ainda segundo o blog, as vítimas foram identificadas como João Carlos da Silva, Patrícia Barbosa Vieira, ocupantes do Fiesta, e Van Leonilton Basílio da Silva, condutor da van, que morreu no Hospital Municipal de Posse/GO.

Os sobreviventes foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade goiana. A menina de 10 anos ficou gravemente ferida, foi encaminhada para uma unidade de saúde de Posse e, em seguida, transferida para Brasília.

Uma criança de 10 anos, que estava no Fiesta, sobreviveu ao acidente

O motorista da Van não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital

