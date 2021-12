Acidente deixa três mortos e nove feridos na BA-142

O capotamento de uma caminhonete deixou três mortos e nove feridos na BA-142, entre os municípios de Anagé e Tanhaçu, na região sudoeste da Bahia, na tarde deste sábado, 20.

De acordo com o Blog do Anderson, o veículo, que transportava trabalhadores rurais, teria capotado na pista após um dos pneus estourar.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram socorro e levaram os feridos para o Hospital Municipal de Tanhaçu. As vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) do município Brumado.

