Acidente deixa três mortos e dois feridos na BR-101

Uma colisão envolvendo uma carreta, uma caçamba e um carro-forte deixou três mortos e dois feridos na manhã desta sexta-feira, no km 207, da BR-101, trecho de Governador Mangabeira (a 119 quilômetros de Salvador).

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a carreta colidiu frontalmente com o carro forte, por volta das 9h, e a caçamba, que vinha atrás, não conseguiu frear a tempo de evitar uma segunda batida.

A carreta atravessou as duas pistas e o impacto fez com que, pelo menos, três pessoas morressem na hora. As outras duas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ainda não há informações para onde eles foram levados, nem a gravidade dos ferimentos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Santo Antônio de Jesus foi deslocado para o local. Enquanto os corpos aguardam o serviço, as pistas permanecem interditadas.

Segundo a PRF, o trânsito está bastante congestionado na região, porque os veículos precisam passar pelo acostamento. Ainda não há previsão para liberação do trecho da rodovia.

