Acidente deixa três mortos e cinco feridos na BA-052

Um acidente envolvendo dois carros de passeio deixou três mortos e cinco feridos na manhã deste sábado, 16, na BA-052, próximo a cidade de João Dourado (distante a 452 km de Salvador).

Segundo informações da polícia, fornecida ao site regional Irecê Notícias, o motorista de um Celta teria tentado ultrapassar um caminhão, quando acabou colidindo de frente com um Santana, que transportava 10 pessoas para o povoado de Ipanema, em América Dourada (a 27 km de João Dourado).

A colisão causou a morte do motorista e de um passageiro do Celta. Já o condutor do Santana chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Municipal de João Dourado.

Os feridos foram encaminhas para o Hospital Regional de Irecê, onde passaram por procedimentos cirúrgicos e não correm risco de morte.

adblock ativo