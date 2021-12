Acidente deixa três jovens mortos em São José do Jacuípe

Um acidente deixou três jovens mortos na noite deste domingo, 26, no município de São José do Jacuípe (a 284 quilômetros de Salvador), no KM 118.

De acordo com informações do blog do Marcelo, as vítimas que estavam em um veículo Honda Civic, foram identificadas como Victor Oliveira Costa, Vinicius Silva Pinheiro e José Hugo Duarte Queiroz.

Hugo Duarte havia pedido o carro ao avó para ir na praça da cidade, após encontrar os colegas eles decidiram ir até uma cidade vizinha, quando estavam retornando ele perdeu o controle do carro que capotou várias vezes.

Os três jovens foram arremessados para fora do veículo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica de Jacobina.

Da esquerda para a direita: Victor, Vinicius e Hugo condutor.

