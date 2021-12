Acidente deixa trânsito lento na Avenida Paralela

Um acidente ocorrido na subida do viaduto Nelson Dahia está deixando o trânsito lento na Av. Tancredo Neves, nesta quarta-feira, 18.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o ponto de lentidão está situado no final da Avenida Paralela, sentido centro.

Ainda não informações sobre as circunstâncias do acidente e sobre as vítimas.

