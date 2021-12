Acidente deixa seis feridos na BR-101

Seis pessoas ficaram feridas após sofrerem um acidente de carro, nesta quarta-feira, 26, na BR-101, próximo ao distrito de Montinho, em Itabela, no Extremo Sul da Bahia.

Um dos veículos fazia o percurso Itamaraju/Itabela e o outro seguia pelo sentido contrário. Por conta de uma ultrapassagem irregular, um dos condutores teria provocado a colisão, mas não há informações de qual motorista causou o acidente, segundo o site Teixeira Hoje.

A frente de um dos carros ficou destruído por conta da colisão e parte da via precisou ficar interditada, dividida por cones para evitar riscos aos demais condutores.

As vítimas não tiveram os nomes divulgados. Uma sofreu apenas arranhões e permaneceu no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os demais foram atendidos e socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Municipal de Itamaraju (HMI), onde ficaram internados em observação.

A ocorrência foi registrada pela PRF. O caso vai ser investigado pela polícia.

