Acidente deixa quatro PMs feridos no interior da Bahia

Um acidente deixou quatro policiais militares feridos nesta quarta-feira, 20, após o motorista perder o controle da viatura em uma rodovia nas proximidades de Seabra (distante 456 quilômetros de Salvador), na Chapada Diamantina.

Apesar do susto, os PMs passam bem. Eles foram socorridos por uma equipe de PMs de Gama, no Distrito Federal, que passavam pela via no momento do acidente.

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) informou, por meio de nota, que os policiais seguiram para o Hospital de Seabra, foram medicados e já receberam alta.

