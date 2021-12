Acidente deixa quatro mortos e feridos na BR-135

Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros, na manhã desta quarta-feira, 16, na BR-135, próximo ao município de Riachão das Neves (a 908 quilômetros de Salvador).

De acordo com a polícia da cidade, as vítimas que faleceram estavam em um carro de passeio, modelo Palio. Uma criança de 3 anos, que também estava no veículo, ficou ferida e foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade de saúde.

Os outros três feridos estavam em um carro modelo Siena. Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.

Por conta do acidente, o trânsito ficou bastante lento na região. O Corpo de Bombeiros e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foram acionados para retirar os corpos que ainda estão na via.

