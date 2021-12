Acidente deixa dois motoristas feridos na BR-116

Uma colisão envolvendo quatro veículos deixou dois motoristas feridos no inicio da tarde desta terça-feira, 19, no KM 452 da BR 116/Sul. O acidente, que envolveu um caminhão, duas carretas bitrens e uma van, interrompeu o trânsito e causou um engarrafamento de 10 km nos dois sentidos. Um dos motoristas ficou preso às ferragens e teve que ser retirado com a ajuda de socorristas da Concessionária Via Bahia. Os veículos vinham da região oeste do estado com destino a Salvador, Feira de Santana e Recife.

De acordo com o motorista João Carlos de Lima, que dirigia a carreta bitren placa KGH 7477 carregada de milho, ele saiu da cidade de Luiz Eduardo Magalhaes com destino a Recife, em Pernambuco quando, de repente, o motorista da van, placa MUQ 8193, freou bruscamente e ele bateu no fundo. "Ainda desviei para não bater, mas a outra carreta e o caminhão se chocaram no fundo e me empurraram para cima da Van. Graças a Deus ninguém morreu", disse.

O condutor da outra carreta placa NTN 0612, Gercilio Macedo Ramos, disse que tudo foi muito rápido e sequer deu tempo de brecar o veiculo. "Tive um corte no joelho, mas nada grave. O pior é o susto que foi grande e acreditávamos que o motorista do caminhão tinha morrido pelo estado que o veiculo ficou", contou.

O impacto foi tão forte entre os veículos que uma das carretas e o caminhão, placa OLA 3200, pertencente à empresa Santo Antônio Gás e Água, ficaram com parte da cabine embaixo um do outro. Parte da carga de soja da carreta ficou espalhada pela pista.

O motorista Paulo Goulart, que dirigia o caminhão carregado de gás, foi retirado das ferragens cerca de 1 hora após o acidente. Ele foi encaminhado, juntamente com o outro motorista, para um hospital da rede particular em Feira de Santana com suspeita de fraturas nas pernas.

Policiais rodoviários federais e agentes da Via Bahia tentaram conter várias pessoas que tentavam saquear as cargas. O trânsito só retornou ao normal após 3 horas do acidente.

