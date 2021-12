Acidente deixa dois mortos e um gravemente ferido na BR-116

Uma batida frontal entre dois veículos, na manhã deste domingo, 5, deixou duas pessoas mortas e uma gravemente ferida na BR-116, trecho que corta a cidade de Santa Bárbara (a 151 km de Salvador).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 9h30, e envolveu um automóvel modelo Siena e uma kombi. Até o fechamento desta matéria, a PRF não soube informar os nomes das vítimas, bem como as circunstâncias da colisão.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi encaminhada para o local do acidente, já que algumas vítimas ficaram presas às ferragens. Ainda não há informações detalhadas sobre em qual dos veículos estavam as pessoas mortas.

Confira a distância entre Salvador e o município de Santa Bárbara, onde ocorreu o acidente:

