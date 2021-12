Acidente deixa dois mortos e dois feridos na BR-101

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio, na noite de sábado, 26, na rodovia na BR-101, próximo ao povoado de Embira, no município de Cruz das Almas (distante a 142 quilômetros de Salvador).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal aconteceu, por volta das 20h, no Km 223. As vítimas foram Rudval Melo Cerqueira Santos, de 48 anos, que conduzia um modelo L200 e Cláudio do Lago Ramos, 30, que dirigia um modelo Corola.

Os feridos, identificados como Maria das Merces Farias Santos e Márcio dos Santos Rebouças, foram socorridos por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Ainda conforme a PRF, testemunhas afirmaram que o motivo do acidente teria sido por conta de uma ultrapassagem pe. Técnicos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) estiveram no local do acidente para fazer a perícia e, em seguida, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Santo Antônio de Jesus.

