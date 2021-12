Acidente deixa carro totalmente destruído em Feira de Santana

Um carro de passeio se chocou com postes de sinalização na manhã de sábado, 5, em Feira de Santana (distante a 116 km de Salvador), e ficou totalmente destruído. De acordo com informações do site Acorda Cidade, três pessoas estavam no carro e, apesar do impacto, sofreram apenas escoriações leves.

Conforme o site, o motorista perdeu o controle do veículo e bateu nas placas de sinalização, e acabou rodando na Avenida Getúlio Vargas. As vítimas foram socorridas para um hospital particular e o local foi isolado temporariamente.

