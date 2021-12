Acidente da BA-524 deixa rodovia parcialmente bloqueada

Um acidente envolvendo dois veículos deixou a rodovia BA-524 bloqueada no KM 17. A colisão ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, 13, no sentido Porto de Aratu.

De acordo com a Concessionária Bahia Norte, uma pessoa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada para o Hospital Ouro Negro. As equipes da Bahia Norte e da Bahia Norte e da Polícia Militar Rodoviária estão no local e o fluxo foi desviado para a BA-522.

