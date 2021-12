Acidente com trator deixa dois mortos e dois feridos na BA

Duas pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente na zona rural de Eunápolis (a 651 km de Salvador), na noite deste domingo, 20. As vítimas estavam em um trator que caiu em uma ribanceira.

De acordo com o site Radar 64, o equipamento era conduzido pelo médico veterinário Rômulo Ramos, 28 anos, que perdeu o controle do trator ao passar por um mata-burro (estrutura criada na entrada de um imóvel rural para dificultar a passagem de animais).

Rômulo, que é filho do ex-deputado estadual José Ramos Neto, não resistiu aos ferimentos e morreu. A amiga do rapaz, Tâmara Borges, 34 anos, também morreu. Ela é filha do ex-vereador Everaldo Borges.

Os dois estavam acompanhados do bancário Valmir Rocha Viana, 27 anos, e da advogada Franciele Rosa Ramos, 29 anos, que ficaram feridos no acidente. Valmir e Franciele passam bem, segundo o site Radar 64.

O resgate das vítimas foi complicado, já que a ribanceira é de difícil acesso. O acidente aconteceu na fazenda da família de Rômulo, onde o grupo passou o domingo.

