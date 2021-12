Acidente com quatro veículos deixa feridos na BA-290; motorista alcoolizado foi preso

Um acidente entre quatro veículos deixou cinco pessoas feridas na noite deste domingo, 29, na BA-290. A colisão envolveu um carro de passeio, dois micro-ônibus e uma motocicleta e aconteceu na região do município de Itanhém, no sul do estado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente foi causado pelo motorista do carro, modelo Palio, que colidiu lateralmente com os dois micro-ônibus, envolvendo também a motocicleta.

O motorista, identificado como Geraldo Antônio Lopes de Oliveira, de 61 anos, estava alcoolizado e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas.

Além dele, outros dois ocupantes do carro sofreram ferimentos leves. Bruno da Cruz de Sousa, que estava na carona da moto, teve escoriações no rosto e no pescoço.

As vítimas foram socorridas para o Hospital Maria Moreira Lisboa, em Itanhém. Já o motociclista Cleyton Ribeiro de Jesus, que sofreu uma fratura exposta e quebrou a clavícula, foi transferido para o Hospital Municipal de Teixeira de Freitas.

