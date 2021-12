Acidente com quatro feridos congestiona Estrada do Coco

Um acidente na Estrada do Coco deixou quatro pessoas feridas e complica o trânsito para quem vai sentido Salvador na tarde desta segunda-feira, 8.

De acordo com a Secretaria de Trânsito, Transporte e Ordem Pública (Settop), um veículo ultrapassou o sinal vermelho em frente à Mega Insinuante, por volta das 12h, causando o atropelamento de quatro pessoas.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital do Subúrbio, em Salvador, e o Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas, com ferimentos leves.

Congestionamento

Ainda segundo a Settop, o trânsito na região permanece complicado devido ao acidente e à grande quantidade de veículos retornando da Linha Verde.

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas, em nota, também informou que em virtude do feriado em Salvador, muitos moradores da capital buscaram as agências bancárias da cidade para realizar atendimentos, causando maior lentidão nas principais vias.

adblock ativo