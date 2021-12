Acidente com ônibus que saiu de Itabuna deixa sete mortos

Sete pessoas morreram após um ônibus que saiu da cidade de Itabuna (distante a 433 km de Salvador), no sul da Bahia, tombar na BR-381, na Serra de Igarapé, próximo a Brumadinho, em Minas Gerais. O veículo da empresa RC Turismo seguia com destino a São Paulo e se envolveu no acidente por volta de 9h50 deste domingo, 12. Entre as vítimas está um bebê de nove meses.

Segundo informações da concessionária Autopista Fernão Dias, que administra a rodovia, havia neblina no momento do acidente. Além dos mortos, outros 13 passageiros ficaram feridos. Dois deles sofreram amputações e um foi encaminahdo, de helicóptero, para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte.

Cinco feridos foram levados para o Hospital João XXIII. De acordo com a Fundação Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), são quatro adultos e uma criança de dois anos. Um homem já teve alta e outros dois adultos têm estado de saúde estável, assim como a criança. Somente um dos feridos está internado em estado grave.

A pista sentido São Paulo chegou a ser totalmente interditada para atendimento às vítimas e foi liberada por volta das 6h.

