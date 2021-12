Acidente com ônibus na BR-242 deixa seis mortos

Um acidente com um ônibus, da viação Rápido Federal, com 37 pessoas, tombou por volta das 22h de sexta, 14, nas proximidades de Ibotirama, distante 653 quilômetros de Salvador. O acidente deixou seis mortos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O ônibus fazia a linha Luís Eduardo Magalhães - Salvador, quando o veículo tombou na quilômetro 599 da BR-242.

O Hospital Regional de Ibotirama informou que 30 pessoas deram entrada na unidade, a maioria com cortes e fraturas, sete que estão em estado grave foram transferidos para o Hospital de Barreiras. Ainda segundo o hospital apenas dois pacientes continuam internados, uma gestante, que está em repouso e uma outra mulher que tem hipertensão e ainda precisa de cuidados.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo já foi retirado do local e apenas com o resultado do laudo pericial vai ser possível apontar o motivo do acidente.

