Acidente com ônibus escolar deixa treze feridos em São Desidério

Treze pessoas ficaram feridas após um ônibus escolar tombar, na manhã desta sexta-feira, 23, na cidade de São Desidério (distante 888 km de Salvador).

No total , dez crianças e três adultos feridos com o acidente, segundo o blog do Sigi Vilares. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital Municipal de São Desidério.

Ainda não se sabe o que teria causado o acidente.

