Acidente com ônibus deixa ao menos 14 mortos em Alagoinhas

Um grave acidente no km 322 da BR-110 deixou, ao menos, 14 pessoas mortas na manhã desta segunda-feira, 27, na cidade de Alagoinhas (a 120 quilômetros de Salvador), próximo à fábrica de cerâmica Simonassi. Dez vítimas morreram no local da colisão e quatro após darem entrada no Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu porque um trator de esteira que era transportado em uma carreta de placa JQT 9144 se soltou e caiu na pista, ficando parado em uma curva. Sem visão da pista, o motorista do ônibus, cuja placa é GSV 4620, colidiu lateralmente com trator, destruindo parte do veículo, por volta das 6h10.

Ainda segundo o órgão, todas as ambulâncias da região foram solicitadas para ajudar no resgate das vítimas. Pelo menos 21 pessoas ficaram feridas, mas 17 foram encaminhadas ao Hospital Regional Dantas Bião, em Alagoinhas. A PRF não soube informar quantos estão em estado grave, nem para onde os outros feridos foram levados.

Diversas pessoas ficaram feridas no acidente

Policiais também estão no local prestando atendimento às vítimas.

O ônibus pertence à empresa Gontijo São Geraldo, fazia a linha São Paulo (SP) - Paulo Afonso (BA) e transportava 38 passageiros.

Outro acidente com ônibus

Neste domingo, 26, duas pessoas morreram e 49 ficaram feridas após o ônibus em que viajavam cair dentro de um rio que passa sob a BR-116, em Minas Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo caiu da ponte que fica no quilômetro 683 da rodovia, próximo a Muriaé, e ficou de lado, quase totalmente submerso no rio Glória.

O ônibus, da empresa Novo Horizonte, seguia de Ipiaú (BA) para São Paulo com 51 pessoas, incluindo o motorista, que sofreu ferimentos leves.

