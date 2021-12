Acidente com ônibus deixa 30 feridos e 2 mortos na BA-634

Um acidente com um ônibus escolar, que transportava evangélicos da Igreja Pentecostal Torre Forte, na rodovia estadual BA - 634, na noite de domingo, 5, comoveu a população da cidade de Itambé, 573 km de Salvador.

O grupo voltava de Ribeirão do Largo, onde tinha participado de um evento religioso, quando, de acordo com testemunhas, o motorista Antônio Pedro Teotônio de Oliveira, 52, perdeu o controle do veículo, que bateu em um paredão e tombou por cerca de 60 m, deixando 30 passageiros feridos. O condutor e a adolescente Raissa Oliveira Melo, de 14 anos, morreram no local.

Até a tarde desta segunda-feira, 6, quatro dos passageiros feridos permaneciam internados no Hospital Regional de Vitória da Conquista, que não divulgou a situação dos pacientes. Os demais passaram por exames e foram liberados.

Em sinal de luto pelas mortes do motorista e da adolescente, a prefeitura e os órgãos municipais não funcionaram nesta segunda.

