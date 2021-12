Acidente com micro-ônibus escolar na BA-093 deixa 12 feridos

Um acidente com um micro-ônibus que prestava serviço à prefeitura de Pojuca (Grande Salvador), no km-51,5 da BA-093, resultou em ferimentos em 12 pessoas, entre elas uma criança de 7 anos, na manhã desta quinta-feira, 2.

O desastre aconteceu por volta das 7h30, quando o veiculo perdeu o controle, bateu em algumas árvores e caiu em uma ribanceira. O micro-ônibus pertence à empresa CF Logistica e é utilizado para realizar o transporte de alunos e professores da zona rural do município.

No veículo viajavam sete professores, uma coordenadora, duas auxiliares de limpeza, um menino de sete anos (filho de uma das professoras) e o motorista. O grupo seguia de Pojuca para o povoado de Riachão, a 15 km da sede municipal.

Transferência

Os feridos foram atendidos no Hospital Municipal Doutor Carlito Silva e quatro deles, segundo informações da unidade, foram transferidos para hospitais de Camaçari e Salvador. Eles continuariam internados, com suspeita de fraturas e traumatismo craniano. O motorista foi identificado como Luiz Alberto Borges.

A professora Miriam Gomes, que sofreu um traumatismo cranioencefálico, foi encaminhada para o Hospital Geral do Estado. A última informação da Secretaria da Saúde da Bahia, divulgada na tarde desta quinta, dava conta de que Miriam aguardava a realização de uma tomografia e atendimento por um cirurgião buco-maxilo-facial.

Sem registro

A TARDE não conseguiu, no entanto, obter informações sobre o estado de saúde da também professora Rosimeire Nonato que, segundo o diretor do Hospital Carlito Silva, Joelson Rodrigues, teria sido transferida para a internação no Hospital São Rafael, em Salvador. Contudo, a assessoria de imprensa do HSR informou no final da tarde que o nome Rosimeire não constava nos registros de entrada de pacientes.

As outras vitimas do acidente foram liberadas no final da tarde desta quinta, após exames e receber medicação. De acordo com o professor Adeilton Dias de Santana, quando o veiculo descia uma ladeira seguida de uma curva, o motorista perdeu o controle e tentou frear. Entretanto, os freios do veículo não funcionaram.

"Saímos da pista e ele gritou que iríamos descer a ribanceira. A única coisa que fiz foi me segurar em um dos ferros das cadeiras", contou o professor Adeilton Dias de Santana. Com uma luxação no joelho direito, o professor reclamou das condições do micro-ônibus que, segundo ele, "é sucateado, com pneus carecas e sem freios".

Prefeitura

A prefeitura de Pojuca informou, por meio de sua assessoria de comunicação, que está dando "total assistência" às vítimas do acidente com o micro-ônibus escolar.

Segundo a nota divulgada pela assessoria, a diretora de saúde, Maria Aparecida Souza, disponibilizou equipes das Unidades Básicas de Saúde, compostas por seis médicos e dez enfermeiros, mais quatro ambulâncias, para prestar assistência e transportar as vítimas para hospitais da região e capital.

Negativa

Com relação às condições de funcionamento do micro-ônibus acidentado, a prefeitura municipal da cidade da RMS afirmou que o desastre nada teria a ver com o estado de conservação.

De acordo com a assessoria, a responsável é a empresa CF Transportes, que ganhou a licitação, por pregão, para o serviço de transporte dos alunos e professores para as escolas da zona rural. "As causas ainda são desconhecidas, mas já estão sendo investigadas pelos órgãos competentes", diz a nota da prefeitura.

