Acidente com cavalo deixa dois feridos em Ipiaú

Duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo uma carreta, uma moto e um animal, por volta das 3h30 deste domingo, 11, na BR-330, no município de Ipiaú (a 353 quilômetros de Salvador).

A carreta trafegava pela estrada quando atropelou e matou um cavalo que andava pela pista. Logo após o atropelamento, Ednaldo Paulo da Silva, 34, e Dernivaldo Jesus Santos, 24, cruzavam a rotatória da avenida Benedito Lessa, sentido do Posto Rocha, em uma moto modelo Apache.

Quando os dois saíram da rotatória e entraram na BR, o motociclista não conseguiu desviar do acidente que tinha acabado de acontecer e a moto se chocou com o animal caído na estrada.

De acordo com as informações do site Giro Ipiaú, as vítimas, que são moradoras da cidade, foram arremessadas ao chão durante a colisão, sofrendo lesões sem gravidade. Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital Geral de Ipiaú, onde receberam cuidados médicos.

