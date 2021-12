Acidente com carro e carreta deixa dois mortos na BA-262

Um acidente entre um carro de passeio e uma carreta, na BA-262, deixou duas pessoas na noite deste sábado, 12. O fato aconteceu no trecho entre as cidades de Anagé e Caraíbas, no sudoeste baiano.

De acordo com o blog do Anderson, Maurikson Luís Santos Quirino e Maraysa Sousa, que moravam em Anagé, morreram no local.

De acordo com informações de amigos, as vítimas teriam deixado uma terceira pessoa em Caraíbas e retornavam para Anagé, quando aconteceu o acidente.

Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista, onde passarão por necropsia.

A Polícia Rodoviária Estadual registrou o acidente e investiga as circunstâncias da ocorrência.

