Acidente com carretas deixa um morto e quatro feridos na Bahia

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo quatro carretas neste sábado, 27, na BR-242, próximo ao povoado de Javi, no município Muquém do São Francisco, no oeste da Bahia. O fato aconteceu em um local conhecido como Serra da Piragiba, segundo informações divulgadas neste domingo, 28, pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista de umas das carretas - que estava carregada com soja - perdeu o controle e se chocou contra os demais veículos. O condutor ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos.

O corpo do homem só foi retirado das ferragens por bombeiros militares do 17° Grupamento já neste domingo, 12 horas depois do acidente. Isso porque a carreta rompeu uma barra de proteção e tombou numa área de declive, o que dificultou o resgate.

Os bombeiros também retiraram parte da soja que ficou na pista, para evitar novos acidentes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) controlou o trânsito, que ficou interditado nos dois sentidos. Não há informações sobre o estado de saúde das demais vítimas.

A carreta foi parar em área de difícil acesso, o que dificultou a ação dos bombeiros (Foto: Divulgação | Corpo de Bombeiros)

