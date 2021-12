Acidente com carretas deixa motoristas feridos em Camaçari

Um acidente envolvendo duas carretas deixou os motoristas feridos na manhã deste sábado, 19, na estrada da Cetrel, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com o site "Badogada", o condutor do veículo que transportava pneus da Continental ficou preso nas ferragens. Já o outro motorista, teve apenas ferimentos leves. As vítimas, que não foram identificadas, foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Ainda segundo a publicação, o acidente ocorreu após uma das carretas furar o bloqueio feito para a passagem da outra. O trânsito na Cetrel, via orla, ficou congestionado e uma das alternativas indicadas pela polícia rodoviária foi o desvio pela estrada da Cascalheira.

