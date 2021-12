Acidente com carreta carregada de cerveja deixa dois feridos e carga é saqueada na BR-101

Um acidente envolvendo três veículos, entre eles uma carreta carregada de cerveja, deixou duas pessoas feridas e teve a carga saqueada, nesta terça-feira, 3, na BR-101, próximo ao município de Presidente Tancredo Neves.

De acordo com informações do site PTN News, a colisão entre um carro de passeio, um ônibus e uma carreta que fazia o transporte de cervejas, interditou a pista no início da tarde.

Segundo o site, o condutor da carreta foi levado para o hospital local. Ele não corre risco de morte. O condutor do veículo de passeio, com placa de Salvador, foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após terem resgatado os feridos, a carga começou a ser saqueada.

A Samu estev no local para prestar atendimento às vítimas. (Raquel Santana | WhatsApp)

A carga de cervejas que permaneceu intacta após o acidente, foi saqueada. (Raquel Santana | WhatsApp)

