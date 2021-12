Acidente com caminhão deixa via interditada na BR-101

Uma das faixas permanece interditada na manhã desta segunda-feira, 5, da BR-101, próximo ao município de Itabela, no Sul da Bahia. O motorista perdeu o controle do caminhão e capotou quando trafegava pelo KM-751 no domingo 4, deixando parte da estrada bloqueada.

Os condutores que forem trafegar pela região devem redobrar a atenção para evitar acidentes.

O motorista Adenilson Bertazo Lyrio de 59 anos teve ferimentos graves foi encaminhado pelo Serviço Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Regional de Eunápolis, segundo informações do site Radar 64.

Ainda de acordo com o portal, a carga de pneus, que o caminhão transportava, foi saqueada. Ninguém foi preso.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a previsão é que o veículo só seja retirado na tarde desta segunda, por causa das fortes chuvas que atinge a região.

