Acidente com ambulância mata cavalo e fere quatro pessoas

Uma ambulância se chocou com um cavalo e deixou quatro pessoas feridas na BR-116, entre as cidades de Serrinha e Santa Bárbara, no interior da Bahia, na madrugada desta quinta, 6.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ambulância seguia para Salvador quando se chocou com o animal, que morreu no local.

Após o impacto, a ambulância pegou fogo. No entanto, os quatro ocupantes conseguiram sair a tempo e tiveram apenas ferimentos leves.

