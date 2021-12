Acesso entre BAs 526 e 099 levará 10 minutos

Com 11,2 quilômetros de extensão, a Via Metropolitana, que ligará a rodovia CIA-Aeroporto (BA-526) e a Estrada do Coco, a BA-099, vai reduzir, consideravelmente, o tempo de percurso dos cerca de 110 mil veículos que trafegam, diariamente, pela região.

De acordo com estudos da concessionária Bahia Norte, o acesso entre os dois pontos, que normalmente leva 50 minutos em horário de pico, passará a ser feito em apenas dez minutos, pela nova via.

A obra, que já está com um avanço de 56% e conta com 910 operários e 222 máquinas, recebeu a visita do governador Rui Costa, nesta quinta-feira, 17. O gestor estadual sobrevoou o canteiro de obras e acompanhou de perto a infraestrutura em fase de construção.

“O objetivo é garantir a mobilidade urbana dentro de Lauro de Freitas, uma vez que a BA-099 passa por dentro da cidade e causa engarrafamentos, atrapalhando também a vida de quem vai para Camaçari e para o litoral norte. Vamos desafogar o tráfego, melhorando, assim, a vida de todos”, afirmou Rui.

Rui Costa visitou obras da Via Metropolitana nesta quinta-feira, 17

Da Estrada do Coco, onde foi construída uma passagem subterrânea, até o rio Joanes, são três quilômetros, aproximadamente, de área pavimentada, com conclusão de toda a drenagem e a parte de infraestrutura viária.

Das 12 pontes previstas no projeto, nove estão em fase de acabamento, como as que foram erguidas sobre os rios Paranamirim e Joanes. As três pontes restantes já estão em construção. Além da recuperação da vegetação nas margens, barreiras de metal foram instaladas em diversos pontos da via para ampliar a segurança.

O investimento total é de R$ 220 milhões. A expectativa de entrega é para o primeiro semestre de 2017.

Pedágio

No sentido para o litoral norte não será cobrado pedágio na nova via. A tarifa será obrigatória apenas para quem estiver retornando e não tiver passado pela praça de pedágio já existente na Estrada do Coco.

As pessoas que preferem desviar dos pedágios poderão continuar utilizando a via que dá acesso por dentro de Lauro de Freitas, evitando, portanto, trafegar pela nova rodovia. Os que já tiverem pago a tarifa no primeiro pedágio terão acesso livre para retornar pela Via Metropolitana.

“As pessoas terão a liberdade de escolher por onde querem trafegar. Elas podem continuar passando por Lauro de Freitas, mantendo o roteiro feito atualmente, ou optar por uma via mais rápida, que, futuramente, terá acesso à Av. 29 de Março, ligando também a BR-324”, explicou Rui.

