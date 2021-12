Acesso a Cachoeira segue interditado para veículos pesados

Um trecho de 3,5 quilômetros da BR-420, que dá acesso à cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, continua interditado para veículos pesados, nesta quinta-feira, 17. O bloqueio foi necessário devido a deslizamentos de terra que aconteceram no dia 11, por conta das fortes chuvas que atingiram a região.

O Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia (DERBA) informa que a interdição acontece no entroncamento da BA-502 e orienta que sejam utilizadas como vias alternativas a BA-502, que liga o Povoado de Belém à BR-101, e a BA-511, que liga Capoeiruçu à Cachoeira, numa extensão total de 21 km.

O órgão informa ainda que a sinalização já foi intensificada alertando aos motoristas para as novas alternativas de tráfego. Enquanto isso, o trânsito está liberado apenas para veículos leves e carga de até 3,5 toneladas, durante o dia.

Estão sendo realizados serviços de limpeza e desobstrução de drenagem. O projeto da obra está em fase de conclusão. Logo que for concluído, terá início a obra que propiciará a regularização do tráfego. E a recuperação do acostamento onde houve o deslizamento de terra deve ser concluída em até 90 dias, informou o DERBA.

adblock ativo