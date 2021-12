Acesso a Cachoeira é feito por outras vias após deslizamento

Depois de dez dias do deslizamento que atingiu o trecho de 3,5 Km da BR-420 que vai do distrito Lagoa Encantada até a sede do município de Cachoeira, no Recôncavo, a estrada continua interditada nesta segunda-feira, 21.

Os condutores que vão passar pelo local devem usar as duas vias alternativas de acesso à cidade, pela BA-511 (Capoeiroçú) e BA-502 (Belém). O Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia (Derba) informa que a obra de recuperação deve ficar pronta em 90 dias.

De acordo com o órgão, a Festa Literária Internacional de Cachoeira, que começa nesta quarta-feira, 23, não será prejudicada. No local, estão sendo realizados serviços de limpeza e desobstrução de drenagem.

