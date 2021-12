Acessibilidade é aposta da CASACOR Bahia para visitantes

A CASACOR Bahia 2019 abriu as portas ao público nesta terça-feira, 22, com exemplos de acessibilidade e inclusão. O local recebeu investimento de rampas, passarelas e elevadores que permitem a circulação de pessoas com dificuldade de locomoção.

A aposentada Onelice Almeida, 77 anos, foi a primeira visitante do local. Onelice, que é cadeirante, contou que não teve dificuldade em visitar os 33 ambientes desta edição. "Consegui visitar a mostra como um todo e fiquei maravilhada", revela.

A CASACOR Bahia está localizada na rua Estácio Gonzaga no Horto Florestal até o dia 8 de dezembro. As visitas podem ocorrer das erças às sextas, das 16h às 22h, aos sábados e feriados, das 15h às 22h, e domingos, das 15h às 21h.

