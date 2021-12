Acarajé de milho: Ana Maria Braga se desculpa por "ofender cultura baiana"

A apresentadora Ana Maria Braga pediu desculpas aos seus seguidores baianos após fazer um acarajé, iguaria típica da cultura baiana, utilizando massa de milho verde. A substituição do feijão fradinho e do dendê da receita original rendeu muitas críticas.

"Acarajé é Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. Chamar essa comida por acarajé é uma afronta inclusive à tradição e aos rituais culturais e religiosos que envolvem a preparação do quitute. Por favor, altere o nome", escreveu um seguidor, contrariado com a apresentadora do programa "Mais Você", da Rede Globo.

Reconhecendo o equívoco, Ana Maria pediu desculpas aos seus seguidores. "Percebi que minha tentativa de homenagem, na verdade ofendeu a cultura baiana. Vou trocar o nome da receita de hoje por 'falso acarajé de milho'. E deixar aqui uma seleção de receitas típicas (originais) baianas", publicou.

