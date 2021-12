Ação solidária reúne aulão de dança e serviços de saúde em Feira de Santana

A Pitágoras Feira de Santana oferecerá no domingo, 11, um aulão de dança solidário no estacionamento da faculdade, localizada na avenida José Falcão, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador). A ação acontece em parceria com o grupo FitDance.

Além da dança, os interessados poderão realizar testes de glicemia, aferição de pressão arterial, orientação nutricional, orientação com educador físico e vacinação.

De acordo com a diretora da instituição, Maria das Graças Cardoso, o evento dedicará uma manhã a ofertar serviços de prevenção e cuidados com a saúde para quem precisa.

As inscrições podem ser feitas por meio de formulário online. Para participar, é necessário levar um quilo de alimento não perecível (exceto sal).

