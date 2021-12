Ação social promove cirurgias reparadoras

Uma equipe de voluntários formada por cirurgiões plásticos e residentes da especialidade participou, nesta quarta-feira, 14, de um mutirão, realizando dezenas de cirurgias reparadoras em pacientes de baixa renda previamente escolhidos.

A ação marca a realização da 31ª Jornada Norte-Nordeste de Cirurgia Plástica, programada para acontecer desta quinta, 15, a sábado, 17, no Sheraton Bahia Hotel (Campo Grande), em Salvador. As intervenções foram realizadas nos hospitais São Rafael, das Clínicas, Ernesto Simões e Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid).

Foram beneficiadas 31 pessoas com procedimentos de correção de lábio leporino, intervenção pós-bariátrica, reconstrução de mama, de nariz, de orelha e de partes do corpo afetadas por queimaduras graves, entre outros tipos de cirurgia.

Pacientes

Maria de Lourdes, 70, dona de casa, fez a retirada de um tumor no buço. "Sou paciente do Hospital Magalhães Neto, fui encaminhada para ser atendida aqui no Hospital das Clínicas. Foi um procedimento rápido, agradeço a Deus por ter dado tudo certo", disse ela.

O cirurgião plástico André Leal, que atendeu Maria de Lourdes, juntamente com a equipe de médicos, contou que foram feitos a retirada do tumor e, também, um procedimento para repor a pele. "Tiramos a pele da região da orelha e colocamos na do buço, de onde foi retirado o tumor. Esse procedimento é feito para cobrir o dano causado pela cirurgia", explicou o cirurgião.

Ainda no final da tarde, a costureira Leda Reis Rosário, 57, aguardava para ser atendida. Ela, que estava internada desde o dia 2 deste mês, contou que iria fazer uma cirurgia para reconstrução de uma das mamas, danificada após um acidente.

"Estou ansiosa, o atendimento que eu precisava já consegui, agora é só aguardar ser chamada para a sala de cirurgia, tudo vai dar certo", disse Leda, bastante esperançosa.

