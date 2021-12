Ação remove manifestantes acampados há 56 dias em Feira

Equipes da Guarda Municipal retiraram manifestantes que acampavam há 56 dias no canteiro da Avenida Maria Quitéria, em Feira de Santana (a 109 km de Salvador) durante ação iniciada por volta das 5h desta segunda-feira, 26.



O grupo é contra as obras do sistema de transporte rápido (BRT), que prevê a retirada de diversas árvores por conta das obras, de acordo com site Acorda Cidade. Um manifestante informou que nenhum mandado judicial foi apresentado para eles. Mas a remoção dos acampados foi pacífica.



O prefeito José Ronaldo de Carvalho (DEM) disse ao Acorda Cidade que o Ministério da Cidades entrou em contato na última segunda, 19, e informou que enviaria um comunicado para a Caixa Econômica Federal e demais órgãos autorizando o reinício da obra. A verba já foi liberada pela Caixa e a empresa responsável pela obra foi convocada para reiniciar o trabalho nesta segunda-feira.



O prefeito ainda informou que o ministério pediu uma alteração no projeto inicial, para garantir uma passagem mais adequada para pedestre na calçada, no final da Avenida Maria Quitéria.

