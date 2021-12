Ação recolhe carcaças das ruas de Feira de Santana

A retirada de veículos e carcaças abandonadas nas ruas de Feira de Santana foi iniciada esta semana, coordenada pela Superintendência Municipal de Trânsito.

A meta é retirar objetos que podem acumular água de chuva e se tornar focos de proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como a dengue. A ação começou pelos bairros de Sobradinho, São Cosme e no Anel do Contorno. Material recolhido foi levado ao aterro sanitário.

Agentes de trânsito ainda ajudam a conscientizar moradores sobre cuidados para evitar água parada e reservatórios descobertos.

adblock ativo